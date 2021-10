I “Sogni di rock’n’roll” … e cinema di Ligabue e Fabrizio Moro (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ emozionato Fabrizio Moro quando dal palco della Festa del cinema di Roma, dopo che è stato mostrato il videoclip di Sogni di rock & roll racconta: “è la prima volta in assoluto che ricevo un applauso non per aver cantato. E’ un’emozione nuova e intensa. Ho iniziato a 14 anni a suonare la chitarra con questa canzone e trent’anni dopo sono qui. Con il mio mito”. E in effetti, sornione, apparentemente schivo al centro del palco lo ha accompagnato proprio lui, Luciano Ligabue. Photo Credits: Teresa ComberiatiL’Incontro Ravvicinato del 16 ottobre li vede assoluti protagonisti nella Sala Sinopoli dell’Auditorium. Si inizia con un inno al videoclip in Italia, alla musica che si fa cinema. E chi meglio del rocker regista di Radiofreccia? Pellicola culto del 1998 da lui diretta e di cui ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ emozionatoquando dal palco della Festa deldi Roma, dopo che è stato mostrato il videoclip didi rock & roll racconta: “è la prima volta in assoluto che ricevo un applauso non per aver cantato. E’ un’emozione nuova e intensa. Ho iniziato a 14 anni a suonare la chitarra con questa canzone e trent’anni dopo sono qui. Con il mio mito”. E in effetti, sornione, apparentemente schivo al centro del palco lo ha accompagnato proprio lui, Luciano. Photo Credits: Teresa ComberiatiL’Incontro Ravvicinato del 16 ottobre li vede assoluti protagonisti nella Sala Sinopoli dell’Auditorium. Si inizia con un inno al videoclip in Italia, alla musica che si fa. E chi meglio del rocker regista di Radiofreccia? Pellicola culto del 1998 da lui diretta e di cui ...

Advertising

Anton1963A : RT @FabrizioMoroOff: Sogni di rock’n’roll. Il videoclip ufficiale diretto da me e Alessio De Leonardis verrà presentato in anteprima il 16… - _SofiaL7_ : RT @Meta__Moro: Sogni di rock 'n' roll ?????? - blythetweet : RT @raimovie: Alle 15.15 segui in #direttastreaming il Red Carpet di @ligabue e @FabrizioMoroOff protagonisti di un incontro con il pubblic… - RobertaLuciani1 : RT @raimovie: Alle 15.15 segui in #direttastreaming il Red Carpet di @ligabue e @FabrizioMoroOff protagonisti di un incontro con il pubblic… - ligabue : RT @raimovie: Alle 15.15 segui in #direttastreaming il Red Carpet di @ligabue e @FabrizioMoroOff protagonisti di un incontro con il pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sogni rock’n’roll Anteprima del corto “Sogni di rock'n'roll” Teatri Online