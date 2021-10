Highlights e gol Juventus-Roma 1-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per l’ottava giornata di. Partita intensa e ricca di emozioni, la sblocca Kean da opportunista deviando una spizzata di Bentancur. Nel finale del primo tempo rigore ricco di polemiche per gli ospiti, Veretout calcia ma Szczesny si riscatta e respinge. Nella ripresa tante occasioni ma non cambia il parziale. I diritti deglidellaA sono detenuti in esclusiva dalla LegaA e da Dazn e, per tale motivo, vi proponiamo i link dei rispettivi canali YouTube, dove a breve verrà pubblicato ildelle azioni salienti della partita. LE PAGELLE E I VOTI CANALE LEGAA CANALE DAZN ...