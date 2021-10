GF Vip | Miriana frena Nicola | “Non baciarmi”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore traTrevisan ePisu? Il figlio di Patrizia Mirigliani si è dichiarato, affermando di provare già dei forti sentimenti, ma la showgirl hato sul nascere questo rapporto, affermando di non essere pronta ad impegnarsi. Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip traTrevisan ePisu? Il figlio di Patrizia Mirigliani sembra essere davvero preso dalla showgirl, come confessato anche durante l’ultima puntata.ha già parlato di sentimenti e si è mostrato disposto ad iniziare una relazione nel reality, maha preso tempo. Nella serata di ieri, infatti, tra i due c’è stato un nuovo confronto, nel qualeha specificato di non essere ...

Advertising

PasqualeMarro : #MirianaTrevisan: gesto imprevedibile al #GrandeFratello - VelvetMagIta : #gfvip6 Andrea Casalino frena i gossip su Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Lei vuole me” #VelvetMag #Velvet - DenisDecorte : L'attrazione tra Miriana e Nicola - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - IncontriClub : Grande Fratello VIP 6, Nicola Pisu: “Provo sentimento per Miriana”. E’ nata una nuova coppia? - Reality_House : Chi vuoi salvare? Vota nel sondaggio di #RealityHouse! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

...Trevisan e Raffaella Fico. Domani si conoscerà il risultato della sfida tutta al femminile,... anche la ragazza ha partecipato al Grande Fratello, lo scorso anno. Il Brasile vota per Soleil ...Trevisan e Nicola Pisu : love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF, a tema Gang di ...È sabato sera e mentre alcuni VIP sono presi dai festeggiamenti a tema Gang di New York, altri si appartano e ne approfittano per chiarire situazioni ancora poco chiare. Miriana e Nicola, seduti in v ...Il 32enne trentino apre il cuore alla showgirl campana. L'amore non è nell'aria di Cincecittà. O, almeno, non c'è nel grande loft della Casa del Grande Fratello Vip. Quest'anno, nel reality show, non ...