Genoa | Ballardini | «Futuro? Non decido io I ragazzi stanno dando tanto»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Davide, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo: ecco le parole sul suo possibileAi microfoni di DAZN, Davideha parlato dopo il pareggio trae Sassuolo. DICHIARAZIONI – «Il mionon loio, so bene che ci sono delle voci, nonostante ciò la squadra e i calciatoritantissimo e io non posso fare altro che ringraziarli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

buoncalcio : #Genoa, #Ballardini: “Orgoglioso dei miei giocatori. So bene quali difficoltà ci sono” - CalcioNews24 : #GenoaSassuolo, l'analisi di #Ballardini ??? - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Sono orgoglioso della reazione dei miei ragazzi, bisogna avere sempre questo spirito' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Sono orgoglioso della reazione dei miei ragazzi, bisogna avere sempre questo spirito' https://t.co… - DiMarzio : Le parole di #Ballardini dopo #GenoaSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

...- Sassuolo 2 - 2 Gol: 17' e 20' Scamacca (S), 27' Destro (G), 89' Vasquez (G)(3 - 5 - ... All.:Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, ...Commenta per primo Intervistato da DAZN dopo il 2 - 2 col Sassuolo, l'allenatore rossoblu Davideha parlato anche della sicurezza della sua panchina: 'Il mio futuro non lo decido io, so bene che ci sono delle voci, nonostante ciò la squadra e i calciatori stanno dando tantissimo e io ...GENOVA - Davide Ballardini è mister rimonta. Dopo Cagliari, Bologna e Verona ecco un altro pareggio da doppio svantaggio. Il tecnico è soddisfatto: “Abbiamo dato tutto e dovremo fare così sempre. Dobb ...La Serie A è ripartita dopo la sosta per le Nazionali e dopo gli anticipi di ieri, tra cui la Lazio che ha battuto l'Inter per 3-1 all'Olimpico, nella giornata di oggi alle 12:30 ...