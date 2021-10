Fiamme in deposito tir nell’Avellinese: 12 mezzi distrutti, 6 erano carichi (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sei dei tir distrutti erano carichi. L’incendio, che si ritiene di natura dolosa, è divampato nel deposito dell’azienda privata di trasporti Baco Trans. Non si segnalano feriti. L’Arpac ha avviato il monitoraggio ambientale in seguito alla nube di fumo che ha interessato per ore l’intera zona del Nucleo industriale di Avellino. Il sindaco di Montefredane, con una ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani, il divieto di frequentare giardini e strutture sportive all’aperto e quello di raccolta dei prodotti agricoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Incendio a Montefredane, si segue la pista del dolo: indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sei dei tir. L’incendio, che si ritiene di natura dolosa, è divampato neldell’azienda privata di trasporti Baco Trans. Non si segnalano feriti. L’Arpac ha avviato il monitoraggio ambientale in seguito alla nube di fumo che ha interessato per ore l’intera zona del Nucleo industriale di Avellino. Il sindaco di Montefredane, con una ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani, il divieto di frequentare giardini e strutture sportive all’aperto e quello di raccolta dei prodotti agricoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Incendio a Montefredane, si segue la pista del dolo: indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : Dalla mezzanotte intervento dei #vigilidelfuoco per un incendio in un deposito di mezzi pesanti a Montefredane, in… - anteprima24 : ** Fiamme in deposito #Tir nell'Avellinese: 12 mezzi distrutti, 6 erano carichi ** - canale58 : Cronaca - Valle del Sabato, deposito di Tir in fiamme: paura nella notte - PaoloX68 : RT @emergenzavvf: Dalla mezzanotte intervento dei #vigilidelfuoco per un incendio in un deposito di mezzi pesanti a Montefredane, in provin… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Dalla mezzanotte intervento dei #vigilidelfuoco per un incendio in un deposito di mezzi pesanti a Montefredane, in provin… -