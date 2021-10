Correa | Luiz Felipe? Vorrei non fosse mai successo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Correa Luiz

Lo ha scritto l'attaccante dell'Inter Joaquin, in un post su Instagram, dopo lo scontro conFelipe a fine gara nella sfida di ieri tra la Lazio e i nerazzurri. "Sicuramente il mio amico ...Lacrime, sfottò tra due (ex?) amici inseparabili, un'espulsione tutto sommato ingiusta. C'erano tutti gli ingredienti, nel corollario finale traFelipe edella già tesissima Lazio - Inter, per monopolizzare l'attenzione dei tifosi e degli appassionati: se è passato un po' in secondo piano, è solo a causa dell'esplosione fragorosa ..."Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo". (ANSA) ...Era iniziata benissimo, e' finita come peggio non poteva. La trasferta romana di Inzaghi in quello che era stato il suo stadio sembrava poggiare su ottime premesse, con l'allenatore osannato dalla Cur ...