Che tempo che fa: ospiti Quentin Tarantino, Toni Servillo e Silvio Orlando, stasera su Rai3 (Di domenica 17 ottobre 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3: tra gli ospiti della terza puntata Quentin Tarantino, Toni Servillo e Silvio Orlando. Che tempo Che Fa di Fabio Fazio torna stasera su Rai3 a partire dalle 20:00. In studio con il conduttore anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da stasera, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospite d'onore di questa domenica 17 ottobre 2021 la leggenda del cinema Quentin Tarantino, in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, che nell'intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Cheche fa tornasu: tra glidella terza puntata. CheChe Fa di Fabio Fazio tornasua partire dalle 20:00. In studio con il conduttore anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospite d'onore di questa domenica 17 ottobre 2021 la leggenda del cinema, in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, che nell'intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di ...

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - beppe_grillo : Ci sono 2,1 miliardi di persone obese o in sovrappeso nel mondo, sia nei paesi in via di sviluppo che industrializz… - beppe_grillo : I prezzi dell’energia continuano inesorabilmente la loro ascesa. Uno scenario preoccupante che rischia di ostacolar… - mpakille : RT @Aritzesu: @BonomiAllegra @Nuanda_74 @RosaniFlavia Non perdere tempo a spiegare tanto non vogliono o non possono capire. Il senso di uma… - Mariate48641882 : RT @PieraBelfanti: Una Piazza così non si vedeva da tempo. Una magnifica reazione a quegli imbecilli che sabato hanno devastato la #Cgil… -