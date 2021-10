Champions League | sarà Danny Makkelie l’arbitro di Inter-Sheriff Tiraspol

(Di domenica 17 ottobre 2021) Designatodi, match della terza giornata della fase a gironi dellaIn vista della terza giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 19 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dal. Il fischietto olandeseassistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan De Vries; il quarto uomoJoey Kooij. Al VAR ciJochem Kamphuis e Pol Van ...

Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro della sfida tra Inter e Sheriff Tiraspol, terza giornata della fase a gironi della Champions League, in programma martedì 19 ottobre alle 21. Assistenti sarann ...