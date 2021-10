Caos green pass agli Istituti fisioterapici ospedalieri: interminabili code e ritardi per i controlli (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Gli Istituti fisioterapici ospedalieri (Ifo) di Roma non sono nuovi alla problematica gestione dei provvedimenti imposti dal governo agli ospedali: come avevamo già documentato il 13 agosto scorso, decine di pazienti, molti dei quali oncologici che dovevano sottoporsi alle terapie chemioterapiche, erano stati rimandati a casa o erano stati costretti a aspettare per ore fuori dalla struttura con temperature proibitive perché non erano in possesso del green pass, anche se tale certificazione non era necessaria.Grazie alla nostra richiesta di chiarimenti, la direzione medica degli Ifo aveva corretto le regole di accesso di accesso all’ospedale: “Si accede agli Istituti tramite le seguenti azioni di screening: compilazione questionario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Gli(Ifo) di Roma non sono nuovi alla problematica gestione dei provvedimenti imposti dal governoospedali: come avevamo già documentato il 13 agosto scorso, decine di pazienti, molti dei quali oncologici che dovevano sottoporsi alle terapie chemioterapiche, erano stati rimandati a casa o erano stati costretti a aspettare per ore fuori dalla struttura con temperature proibitive perché non erano in possesso del, anche se tale certificazione non era necessaria.Grazie alla nostra richiesta di chiarimenti, la direzione medica degli Ifo aveva corretto le regole di accesso di accesso all’ospedale: “Si accedetramite le seguenti azioni di screening: compilazione questionario ...

