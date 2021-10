Calcio: Serie A, Roma ko grazie a Kean e quarta vittoria di fila per la Juventus (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino, 17 ott. - (Adnkronos) - quarta vittoria di fila per la Juventus che supera 1-0 all'Allianz Stadium la Roma con un gol di Kean al 16' e risale verso le posizioni più nobili della classifica. Oltre al giovane attaccante i bianconeri ringraziano anche il proprio portiere Szczesny che para un rigore a Veretout nel finale della prima frazione. La Vecchia Signora aggancia così al quinto posto Lazio e Atalanta con 14 punti, uno in meno dei giallorossi quarti. Partono meglio gli ospiti che si rendono pericolosi al 6': Calcio di punizione laterale battuto da Pellegrini che trova sul secondo palo Mancini, il colpo di testa viene parato con un buon riflesso da Szczesny. Due minuti dopo spinge ancora la Roma e lo fa con Zaniolo che trova Pellegrini a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino, 17 ott. - (Adnkronos) -diper lache supera 1-0 all'Allianz Stadium lacon un gol dial 16' e risale verso le posizioni più nobili della classifica. Oltre al giovane attaccante i bianconeri ringraziano anche il proprio portiere Szczesny che para un rigore a Veretout nel finale della prima frazione. La Vecchia Signora aggancia così al quinto posto Lazio e Atalanta con 14 punti, uno in meno dei giallorossi quarti. Partono meglio gli ospiti che si rendono pericolosi al 6':di punizione laterale battuto da Pellegrini che trova sul secondo palo Mancini, il colpo di testa viene parato con un buon riflesso da Szczesny. Due minuti dopo spinge ancora lae lo fa con Zaniolo che trova Pellegrini a ...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - passioneasr : RT @Gazzetta_it: Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - andreastoolbox : Infortunio Zaniolo, lieve distorsione al ginocchio per il centrocampista della Roma | Sky Sport… -