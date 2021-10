Cagliari - Sampdoria 3 - 1 | i sardi conquistano la prima vittoria stagionale

Advertising

SkySport : CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1 Risultato finale ? ? #JoaoPedro (4') ? #Caceres (74') ? #Thorsby (82') ? #JoaoPedro (90+4')… - AlloTrends : Cagliari 3-1 Sampdoria | Il Cagliari conquista la prima vittoria stagionale | Serie A TIM 2021/22 -… - CagliariCalcio : ?? | POST GARA #JoaoPedro: 'La volevamo, c'era rabbia' ?? - irejdoc1897 : @SerieA @CagliariCalcio @sampdoria @Joaopedrogalvao Grazie Cagliari per avermi fatto perdere la schedina ??????????????… - CagliariCalcio : ?? | POST GARA #Lykogiannis: 'Continuiamo così' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Sampdoria

Analizza così il tecnico della, Roberto D'Aversa, il match perso dai suoi in casa del. "Oggi abbiamo fatto troppi errori che hanno compromesso il risultato finale. Sono più i ...Ilospita all'Unipol Domus lanell'anticipo domenicale delle 12:30, valido per l'ottava giornata di Serie A . I sardi aprono le marcature al 4' con Joao Pedro , che batte Audero di ...La Sampdoria dovrà archiviare velocemente la sconfitta contro il Cagliari e proiettarsi subito alla gara contro lo Spezia. La squadra di Thiago Motta, uscita vincente dal confronto con la Salernitana, ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, durante la gara con la Sampdoria ha dato spettacolo in panchina. Pizzicato spesso dalle telecamere di DAZN, non è passato inosservato un gesto: il tecnico ...