Bonus 'Prima casa under 36': i requisiti e le regole per usufruire dell'agevolazione (Di domenica 17 ottobre 2021) Pronte le istruzioni per ottenere il Bonus "Prima casa under 36" previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 ottobre 2021) Pronte le istruzioni per ottenere il36" previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro ...

Advertising

LisaDavidson88 : @martimura1 Il problema è chi hanno scelto per votare. Secondo me votavano alla cavolo. Loredana Bertè con 'in alto… - infoitcultura : Classifica Ballando con le stelle, prima puntata: tre coppie ricevono un bonus - io_surf : RT @Piter_Potter28: Raga ma dopo 16 anni di ballando non lo sapete ancora che alla prima puntata allo spareggio vanno quelli più bravi face… - Marco62250620 : @GFVIP2BestCast La prima puntata mandano al ballottaggio i migliori per dei bonus nella seconda puntata - Marco62250620 : @CroccantinoS Non è l'eliminazione, da anni la prima puntata mandano al televoto i migliori per dei bonus -