Ballardini | “Sono orgoglioso dei miei ragazzi Tutta la squadra ha fatto bene”

Ballardini: "Orgoglioso dei miei giocatori. So bene quali difficoltà ci sono" - Ballardini: 'Sono orgoglioso della reazione dei miei ragazzi, bisogna avere sempre questo spirito'

molto orgoglioso dei miei ragazzi, ci tengono e siamo felici della reazione contro una squadra ... L'allenatore del Genoa Davidecommenta così il pareggio per 2 - 2 in rimonta contro il ...... ecco le parole sul suo possibile futuro Ai microfoni di DAZN, Davideha parlato dopo il pareggio tra Genoa e Sassuolo. DICHIARAZIONI - "Il mio futuro non lo decido io, so bene che ci...Sono molto contento per lui, era alla sua prima da titolare e non si è emozionato contro la sua ex squadra. È ovviamente deluso Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, per l rimonta subita: «Dovevamo s ...Pesante insufficienza nel primo tempo, ottima gara nella ripresa, condita anche dal gol del pareggio al 90'. Johan VASQUEZ 6,5 - Anche per lui partita dai due volti. In gol Scamacca nel primo tempo co ...