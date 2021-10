Ballando con le stelle 2021, Morgan sorprende tutti. Bene Arisa e Mietta (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ottobre 2021 - Ballando con le stelle 2021 si apre sulle note di 'Rumore' di Raffaella Carrà - a cui presto sarà intitolato l'Auditorium Rai del Foro Italico - e con il re della tv italiana , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ottobrecon lesi apre sulle note di 'Rumore' di Raffaella Carrà - a cui presto sarà intitolato l'Auditorium Rai del Foro Italico - e con il re della tv italiana , ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : .@mietta_official e @MaykelFonts76 hanno infuocato la pista con la loro Bachata???? #BallandoConLeStelle… - zazoomblog : Ballando con le stelle 2021 Morgan sorprende tutti. Bene Arisa e Mietta - #Ballando #stelle #Morgan #sorprende - CIAfra73 : #AscoltiTV 16 ottobre 2021 · Ballando con le stelle vs Tu si que vales, lo speciale su Guglielmo Marconi, Scene da.… -