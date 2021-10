ASCOLTITV 16 OTTOBRE 2021 | MILLY MIRACOLI! RECORD BALLANDO | TU SI QUE VALES | SCENE DA UN MATRIMONIO | VERISSIMO

(Di domenica 17 ottobre 2021) ASCOLTI TV 16· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – xInFamiglia – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xSenato & Cultura – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xAspettando– xA Sua Immagine – xChiara Lubich – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTutti in Pista – xcon le Stelle – x x x xRicatto d’Amore – x Tg5 ore 8 – xX-Style – xWild Portogallo – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xda un– xLove is in the Air – x– x– xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – xTu Sì Que– x x x xTg5 – x Streghe – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV OTTOBRE

... "Io che domani vado al funerale degli #contando da 0 a 9%" e ancora " Cioè, questa prima ... Nel corso della prima puntata in onda sabato 2, Scene da un Matrimonio ha raccontato le ...... 'Io che domani vado al funerale degli #contando da 0 a 9%' e ancora ' Cioè, questa prima ... Nel corso della prima puntata in onda sabato 2, Scene da un Matrimonio ha raccontato le ...E’ il periodo d’oro dei medical drama in Italia: così, dopo Doc-Nelle tue mani e Fino all’ultimo battito, Raiuno propone Cuori, nuova fiction in onda da domenica 17 ottobre 2021. A differenza delle ...Ecco i dati di ascolto per la prima serata del 16 ottobre 2021: Tu si que vales vs Ballando con le stelle, chi ha vinto la prima sfida?