Amici 21, una lettera di Lorella Cuccarini alla sua cantante Flaza (Di domenica 17 ottobre 2021) LA PUNTATA DEL 17 OTTOBRE DI Amici 21: LA MAESTRA Lorella Cuccarini HA QUALCOSA DI IMPORTANTE DA DIRE A Flaza Domenica 17 ottobre è andata in onda la puntata di Amici 21 in cui gli allievi si esibiscono in studio. Ecco cos’è successo all’allieva di canto, Flaza, in squadra con Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE Amici 21, il daytime del 15 ottobre. Tre nuove sfide: ecco per chi Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 ottobre 2021) LA PUNTATA DEL 17 OTTOBRE DI21: LA MAESTRAHA QUALCOSA DI IMPORTANTE DA DIRE ADomenica 17 ottobre è andata in onda la puntata di21 in cui gli allievi si esibiscono in studio. Ecco cos’è successo all’allieva di canto,, in squadra con. LEGGI ANCHE21, il daytime del 15 ottobre. Tre nuove sfide: ecco per chi Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ...

Advertising

LCuccarini : Essere insegnate ad Amici è un privilegio immenso e una grande responsabilità. Non è sempre facile, ma sto cercando… - teatrolafenice : ?? «L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero» (Victo… - Link4Universe : Gli amici gay degli omofobi sono tra le più misteriose creature del mondo. Vengono fuori sempre solo in conversazio… - chiccaditarant1 : RT @Frances92507753: Amici la famiglia abate non si stanca mai di dirvi grazie di esserci sempre vicini con una parola di conforto non sape… - MazzeiSimone : RT @SalaLettura: Una bella domenica per tutti,Amici,con tanto sole. Ancora per oggi twittiamo #CulturaGreca a #SalaLettura,in attesa del nu… -