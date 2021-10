The Last Duel: Ridley Scott e l’attualità tramite la storia (Di sabato 16 ottobre 2021) Con “The Last Duel”, Ridley Scott torna sui terreni iniziali della sua carriera. Lo fa immergendosi nell’attualità, senza però esplicitarla Se c’è un’abilità che l’esperienza in campo cinematografico fa acquisire, è quella di riuscire a far proseguire la propria poetica affinandola e contaminandola anche con altri mezzi. Paul Schrader, con “The Card Counter“, era riuscito ad immergere Bresson in un contesto crime. Ridley Scott, invece, riesce ad unire due mondi apparentemente siderali tra passato e futuro con il suo nuovo “The Last Duel“. Quello del regista è un dramma medievale potente. Non solo perché ispirato a fatti reali e perché strizza (e non poco) l’occhio alle sue prime sortite (in particolare a “The ... Leggi su zon (Di sabato 16 ottobre 2021) Con “The”,torna sui terreni iniziali della sua carriera. Lo fa immergendosi nel, senza però esplicitarla Se c’è un’abilità che l’esperienza in campo cinematografico fa acquisire, è quella di riuscire a far proseguire la propria poetica affinandola e contaminandola anche con altri mezzi. Paul Schrader, con “The Card Counter“, era riuscito ad immergere Bresson in un contesto crime., invece, riesce ad unire due mondi apparentemente siderali tra passato e futuro con il suo nuovo “The“. Quello del regista è un dramma medievale potente. Non solo perché ispirato a fatti reali e perché strizza (e non poco) l’occhio alle sue prime sortite (in particolare a “The ...

