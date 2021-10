Terremoti: scossa magnitudo 4.8 a Bali, tre morti (Di sabato 16 ottobre 2021) Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di un terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito oggi l'isola di Bali, in Indonesia. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di un terremoto di4.8 che ha colpito oggi l'isola di, in Indonesia. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. La ...

