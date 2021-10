Spagna, tutta in salita la strada per la nuova «legge della memoria» (Di sabato 16 ottobre 2021) La Spagna fa ancora molta fatica a fare i conti con il suo passato. Succede ogni anno il 12 ottobre, festa nazionale che riapre le ferite di secoli di colonialismo mai davvero rielaborato, e succede ogni volta che si torna a parlare di guerra civile e dell’orrore del franchismo. Il paese che, grazie alla sua pioniera legge sulla giurisdizione universale (azzoppata dal Pp nel 2014) era stato capace di mettere in scacco per la prima volta il dittatore sanguinario Pinochet, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 ottobre 2021) Lafa ancora molta fatica a fare i conti con il suo passato. Succede ogni anno il 12 ottobre, festa nazionale che riapre le ferite di secoli di colonialismo mai davvero rielaborato, e succede ogni volta che si torna a parlare di guerra civile e dell’orrore del franchismo. Il paese che, grazie alla sua pionierasulla giurisdizione universale (azzoppata dal Pp nel 2014) era stato capace di mettere in scacco per la prima volta il dittatore sanguinario Pinochet, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

sonoconfus4 : Ci sono più casi di papilloma virus a Torino che in tutta la Spagna Buon pomeriggio - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: Eravamo davanti alla scalinata di Piazza di Spagna, lui mi fece la proposta di matrimonio dicendomi che se avessi accettato… - Mpatrizia63 : RT @massimodigiamb1: @siriomerenda Il bello che è stato al telefono tutta la serata con la Spagna con i #Vox ?? In diretta gli arriva l'ord… - massimodigiamb1 : @siriomerenda Il bello che è stato al telefono tutta la serata con la Spagna con i #Vox ?? In diretta gli arriva l'… - acistampa : RT @acistampa: La ratifica delle Costituzioni fu un momento importante per la vita carmelitana, in quanto con l'approvazione si consentì di… -