Serie B | Pisa | primo stop a Crotone Vincono Reggina e Ternana Rastelli sempre più nei guai

Si sono concluse le gare delle 14.00 dell'ottava giornata in Serie B. Arriva la prima sconfitta per il Pisa capolista. I toscani si sono arresi 2-1 al Crotone, alla prima vittoria stagionale. Di Mulattieri e Zanellato i gol per i padroni di casa, inutile la rete di Tourè per i toscani, che hanno sbagliato anche un calcio di rigore con De Vitis. Vince la Reggina che espugna Vicenza per 1-0 con un gol di Galabinov alla mezz'ora. Pareggio per 1-1 tra Ascoli e Lecce. Infine, tris della Ternana che vince 3-0 in casa del Pordenone. Sempre più in bilico la posizione di Massimo Rastelli: subentrato a Paci, dopo due giornate, quella contro la Ternana è stata la quinta sconfitta in 6 partite.

