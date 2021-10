Reddito di cittadinanza più complicato, l’idea anti-furbastri che tenta Draghi: assegno calante con il tempo (Di sabato 16 ottobre 2021) Le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza sono destinate a diventare più complicate. Un passo inevitabile soprattutto dopo l’ultimo scontro in Consiglio dei ministri, dove lo scontro si è riacceso sul rifinanziamento da 200 milioni ottenuti da fondi non sfruttati per i prepensionamenti dei lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare a 15 anni, tra la Lega, con Italia dei valori e Forza Italia contrarie al potenziamento finanziario e il Pd ed M5s. Come riporta la Repubblica, già la prossima settimana il premier Mario Draghi ha in programma una serie di riunioni tecniche con le varie forze politiche di maggioranza per rimettere mano al percorso con cui si accede al Reddito, che finora si è dimostrato più che permeabile a truffe e palesi irregolarità. Tra le diverse proposte già sul tavolo del ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Le regole per ottenere ildisono destinate a diventare più complicate. Un passo inevitabile soprattutto dopo l’ultimo scontro in Consiglio dei ministri, dove lo scontro si è riacceso sul rifinanziamento da 200 milioni ottenuti da fondi non sfruttati per i prepensionamenti dei lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare a 15 anni, tra la Lega, con Italia dei valori e Forza Italia contrarie al potenziamento finanziario e il Pd ed M5s. Come riporta la Repubblica, già la prossima settimana il premier Marioha in programma una serie di riunioni tecniche con le varie forze politiche di maggioranza per rimettere mano al percorso con cui si accede al, che finora si è dimostrato più che permeabile a truffe e palesi irregolarità. Tra le diverse proposte già sul tavolo del ...

