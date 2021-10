Pallanuoto, Champions League 2021-2022: 17-13 sul Barceloneta per l’AN Brescia, fase a gironi ipotecata (Di sabato 16 ottobre 2021) Rispettati i favori del pronostico, in una trasferta in ogni caso non facile. l’AN Brescia fa il primo passo verso la qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto maschile: nell’ANdata dello spareggio, infatti, battuto il Barceloneta per 17-13. Escono alla distanza i campioni d’Italia, che in ogni caso fanno gara di testa, trovandosi avanti a fine primo quarto per 4-3. Gli iberici però non lasciano spazio e restano attaccati, chiudendo a -1 anche a metà gara. Si alza la qualità ed anche il ritmo e Presciutti e compagni allungano, trovando un margine fondamentale nel quarto conclusivo. Azzurri grandi protagonisti: da Vincenzo Renzuto Iodice a Niccolò Gitto, passando ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Rispettati i favori del pronostico, in una trasferta in ogni caso non facile.fa il primo passo verso la qualificazione alladelladimaschile: neldata dello spareggio, infatti, battuto ilper 17-13. Escono alla distanza i campioni d’Italia, che in ogni caso fanno gara di testa, trovandosi avanti a fine primo quarto per 4-3. Gli iberici però non lasciano spazio e restano attaccati, chiudendo a -1 anche a metà gara. Si alza la qualità ed anche il ritmo e Presciutti e compagni allungano, trovando un margine fondamentale nel quarto conclusivo. Azzurri grandi protagonisti: da Vincenzo Renzuto Iodice a Niccolò Gitto, passando ...

