Oggi si chiude l'ottava giornata di Serie B: il programma completo (Di domenica 17 ottobre 2021) E' tornata la Serie B dopo la sosta dedicata alle Nazionali ed è arrivata la prima sconfitta stagionale del Pisa capolista. Oggi continua l'ottava giornata, ecco il programma completo: SABATO 16 OTTOBRE Crotone-Pisa 2-1 Ascoli-Lecce 1-1 Vicenza-Reggina 0-1 Pordenone-Ternana 1-3 Perugia-Brescia 1-0 Cosenza-Frosinone 1-1 Como-Alessandria 2-0 DOMENICA 17 OTTOBRE Cremonese-Benevento alle 14.00 Parma-Monza alle 16.15 Cittadella-Spal alle 20.30 Foto: Twitter Lega Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

