Meteorite sfonda il tetto e si schianta sul suo cuscino mentre dorme Pensionata sotto choc | “Mi ha quasi uccisa”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Erano le 23.35 del 3 ottobre quando la signora Ruth Hamilton (66 anni) stavando nel proprio letto e, all’improvviso, è stata svegliata dall’abbaiare del suo cane seguito da un boato. Siamo a Golden, una cittadina del Canada occidentale e a parlarne è il New York Times. Inizialmente la donna pensava che il forte rumore fosse dovuto ad un albero caduto ed ha chiamato il 911. Ma poi quando ha acceso la luce, si è resa conto che a pochi centimetri dalla propria testa, vi era un masso grigio scuro. Un agente è accorso ed ha ipotizzato che la pietra potesse derivare da un’esplosione causata dai lavori in corso nella vicina autostrada. Dopo esserci accertato che nulla del genere fosse accaduto, ecco l’ipotesi incredibile: “Credo che abbia unnel suo letto”. Per tutta la notte Hamilton non ha dormito ed è rimasta sveglia sorseggiando un the. ...

in una casa in Canada: chi è la donna coinvolta in questo episodio Ruth Hamilton , così si chiama la donna canadese che la notte del 3 ottobre 2021 ha vissuto una situazione anomala e ...Per questo motivo stanno facendo il giro del mondo le foto scattate da una signora canadese , che all'improvviso si è ritrovata pezzi dia pochi centimetri dalla testa , essendo atterrati ...La conferma definitiva è arrivata da un ricercatore dell'Università dell'Ontario, Peter Brown: la roccia era un meteorite proveniente da un asteroide Un vero choc per un pensionata canadese che ha sfi ...Il suo cane ha abbaiato dopo aver sentito una forte esplosione, al suo risveglio scoperta. Ecco come un meteorite ha terrorizzato una donna in Canada.