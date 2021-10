Maresana | domenica stop alle auto | la strada sarà chiusa dalle 13 | 30

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ponteranica corre ai ripari in vista della giornata di17 ottobre per evitare un’altrada incubo, sul fronte viabilistico, in. Dopo l’ingorgo che si era creato settimana scorsa tra gente che saliva e scendeva e parcheggi selvaggi – documentato dal nostro giornale con articolo e foto – l’amministrazione ha deciso per la chiusura dellache porta sul colle.