La Roma in partenza per Torino: il gesto di Abraham al tifoso fa ben sperare (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma - Dopo l'allenamento di rifinitura e la conferenza di Mourinho, questo pomeriggio la Roma è partita alla volta di Torino dove domani sera alle 20.45 affronterà la Juventus di Allegri. La squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021)- Dopo l'allenamento di rifinitura e la conferenza di Mourinho, questo pomeriggio laè partita alla volta didove domani sera alle 20.45 affronterà la Juventus di Allegri. La squadra ...

Advertising

CarloCalenda : Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Do… - Corriere : Alitalia chiude, oggi l’ultimo volo: ore 22 partenza da Cagliari (per Roma), 177 persone a bordo - EagleHeartFra : RT @CarloCalenda: Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Dopo Dra… - Max_Alle : RT @CarloCalenda: Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Dopo Dra… - 1BigFabrizio : RT @FilcaCislME: #filcacislsicila in partenza verso Roma per partecipare alla manifestazione #maipiùfascismi ~ per il lavoro ~ la parteci… -