I due ex M5S barricati in Regione contro il Green Pass messi alla porta: chiedono asilo alla Svezia (Di sabato 16 ottobre 2021) Erano partiti lancia in resta, i battaglieri ex grillini Davide Barillari e Sara Cunial. I due, in prima linea contro il Green Pass, hanno dovuto sotterrare l’ascia di guerra. La loro postazione di combattimento, presidiata poche ore prima, era da igienizzare a causa di un dipendente della Regione risultato positivo al Covid. E così, il consigliere Davide Barillari, ex M5S Passato al Gruppo Misto, e la collega, la deputata Sara Cunial – solidale con la protesta No vax –. Che avevano occupato l’ufficio di Barillari nella sede della Regione alla Pisana nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, sono stati messi alla porta. E costretti a mollare la presa: «Sanificazione straordinaria». ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Erano partiti lancia in resta, i battaglieri ex grillini Davide Barillari e Sara Cunial. I due, in prima lineail, hanno dovuto sotterrare l’ascia di guerra. La loro postazione di combattimento, presidiata poche ore prima, era da igienizzare a causa di un dipendente dellarisultato positivo al Covid. E così, il consigliere Davide Barillari, ex M5Sato al Gruppo Misto, e la collega, la deputata Sara Cunial – solidale con la protesta No vax –. Che avevano occupato l’ufficio di Barillari nella sede dellaPisana nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, sono stati. E costretti a mollare la presa: «Sanificazione straordinaria». ...

