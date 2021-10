Gas e rinnovabili è il mix energetico del futuro Cosa aspettarsi?

Leggi su it.insideover

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’Unione europea pare intenzionata ad accelerare i tempi della transizione energetica, ma la politica continua a frenarli. L’ultimo capitolo in ordine di tempo riguarda la tassonomia per la finanza sostenibile, che si occupa di quali investimenti possono rientrare nel ‘grande piano europeo’ per un ambiente pulito e, appunto, sostenibile. Questo passaggio fondamentale è per il InsideOver.