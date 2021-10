Francia, oltre 40mila persone in strada contro il Green pass (Di sabato 16 ottobre 2021) Più di 40mila manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Più dimanifestanti sono scesi in piazza in tutta lailper il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinquesono state arrestate, tre delle ...

Advertising

YvesLaurenti : RT @AlessandroCere7: Operazione pedaggio gratuito dei #Giletsjaunes questa mattina al casello di Lione. Dopo i ritorni in molte rotonde, se… - fabpra : RT @AlessandroCere7: Operazione pedaggio gratuito dei #Giletsjaunes questa mattina al casello di Lione. Dopo i ritorni in molte rotonde, se… - StefanoAndriano : RT @AlessandroCere7: Operazione pedaggio gratuito dei #Giletsjaunes questa mattina al casello di Lione. Dopo i ritorni in molte rotonde, se… - Astolfo1968 : RT @AlessandroCere7: Operazione pedaggio gratuito dei #Giletsjaunes questa mattina al casello di Lione. Dopo i ritorni in molte rotonde, se… - gilardisil : RT @AlessandroCere7: Operazione pedaggio gratuito dei #Giletsjaunes questa mattina al casello di Lione. Dopo i ritorni in molte rotonde, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia oltre Francia, oltre 40mila persone in strada contro il Green pass ...la Francia contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle quali a Parigi. Sabato scorso i contestatori erano oltre ...

Parigi:via 'Green pass' prima possibile 23.00 Parigi:via 'Green pass' prima possibile In Francia si è arrivati al 14° sabato consecutivo di protesta: più di 40.000 in piazza. Lo rende noto ... ma anche all'aperto con oltre 200 persone. I ...

Francia, oltre 40mila persone in strada contro il Green pass TGCOM Francia, oltre 40mila persone in strada contro il Green pass Più di 40mila manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle qu ...

I fondi del Pnrr e gli errori da evitare: un aiuto vero agli anziani Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si è ricordato di loro, stanziando più di sette miliardi per il periodo 2022-2026. I primi investimenti si stanno definendo adesso. È molto importante ...

...lacontro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle quali a Parigi. Sabato scorso i contestatori erano...23.00 Parigi:via 'Green pass' prima possibile Insi è arrivati al 14° sabato consecutivo di protesta: più di 40.000 in piazza. Lo rende noto ... ma anche all'aperto con200 persone. I ...Più di 40mila manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle qu ...Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si è ricordato di loro, stanziando più di sette miliardi per il periodo 2022-2026. I primi investimenti si stanno definendo adesso. È molto importante ...