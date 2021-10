Dramma Aurora Ramazzotti | ecco perché non la vedremo più in tv | “E’ successa una cosa brutta” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di sabato 16 ottobre 2021) Brutte notizie perche quest’anno era approdata in Mediaset alla conduzione di Mistery Land. Ma, soltanto dopo la messa in onda di due puntate, il programma è stato cancellato dal palinsesto di Italia 1. Nello show la figlia di Michelle Hunziker era accompagnata da Alvin, famosissimo mago. I due, insieme, portavano il pubblico alla scoperta di luoghi e protagonisti di storie che lasciano senza fiato, alla conoscenza dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi e alieni. Un mondo che ha sempre affascinato tantissimo gli italiani. Allorala trasmissione è stata annullata? A quanto pare, Mystery Land non ha convinto i telespettatori. Sarà periodo di tempi cinici in cui non c’è spazio per il sovrannaturale? Improbabile. Basta guardare il successo di Twilight. Gli italiani amano le storie che ci trasportano ...