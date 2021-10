Dora Lagreca | la famiglia | ‘La vita ti è stata tolta presto’

(Di sabato 16 ottobre 2021) I familiari dinon credono all’ipotesi di suicidio della 30enne. Lo rendono noto tramite una lettera mostrata nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado. Nella missiva, indirizzata alla povera ragazza, i cari difanno notare come lale siatroppo presto. Ladiricordano inoltre come quest’ultima aveva la capacità di incoraggiare ad affrontare lain maniera più spensierata., originaria di Salerno, ha perso lacadendo dal quarto piano di un appartamento di Potenza. Nel frattempo, le indagini vanno avanti., i familiari: ‘Sempre solare’ Antonio Capasso, fidanzato di...

Dopo l'ultimo saluto a, la ragazza di 30 anni precipitata sabato scorso dal quarto piano di una palazzina del rione parco aurora a Potenza, la famiglia è ancora chiusa nel silenzio. Al funerale, giovedì, nella ...La gelosia trae il fidanzato era immotivata o c'era un'altra donna tra loro? Potrebbe essere un dettaglio importante questo per gli inquirenti, per capire se in effetti ci possa essere stata la ...Mentre continuano le indagini sulla morte di Dora Lagreca a Potenza, i familiari ribadiscono di non credere alla pista del suicidio ...«Con il cuore colmo di lacrime la nostra comunità scolastica piange un suo figlio, volato al cielo in questo freddo autunno. Attoniti eleviamo lo sguardo ...