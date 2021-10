"Cosa dovrebbe fare ora Antonio Ricci". Le corna di Ambra a Striscia? Alba Parietti a valanga (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci va giù dura, Alba Parietti. "Concordato" o meno, il Tapiro d'oro di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini, per le corna di Max Allegri, continua a far discutere le donne dello spettacolo italiano. Su Instagram, la showgirl protagonista in queste settimane con Tale e quale show posta una sua vecchia foto insieme ad Ambra sul palco dei Telegatti e alla Stampa spiega Cosa pensa del gesto di Antonio Ricci, giudicato da molte "poco rispettoso". "Io non ne faccio una questione sessista, ma di buon gusto. Il problema non è il tapiro ad Ambra in quanto donna, ma in quanto persona che sta soffrendo. La sofferenza e lo stress per la fine di una storia d'amore possono essere fortissimi, non è una Cosa su cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci va giù dura,. "Concordato" o meno, il Tapiro d'oro dila notizia adAngiolini, per ledi Max Allegri, continua a far discutere le donne dello spettacolo italiano. Su Instagram, la showgirl protagonista in queste settimane con Tale e quale show posta una sua vecchia foto insieme adsul palco dei Telegatti e alla Stampa spiegapensa del gesto di, giudicato da molte "poco rispettoso". "Io non ne faccio una questione sessista, ma di buon gusto. Il problema non è il tapiro adin quanto donna, ma in quanto persona che sta soffrendo. La sofferenza e lo stress per la fine di una storia d'amore possono essere fortissimi, non è unasu cui ...

