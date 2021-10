Cgil, in piazza San Giovanni il popolo antifascista: 'Qui per mio nipote, voglio che sappia da che parte stavo' (Di sabato 16 ottobre 2021) Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione 'Mai più fascismi' indetta dai sindacati dopo l'assalto alla sede Cgil sabato scorso da parte di militanti di Forza Nuova. 'Sono ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Migliaia di persone inSana Roma per la manifestazione 'Mai più fascismi' indetta dai sindacati dopo l'assalto alla sedesabato scorso dadi militanti di Forza Nuova. 'Sono ...

Advertising

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - ilfoglio_it : @CarloCalenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “contro i fascismi”, a meno che non arrivino chiari… - tiber_h : RT @ChiodiDonatella: PURE #GUALTIERI IN #PIAZZA OGGI CON #CGILCISLUIL CONTRO IL #FASCISMO: A #FANPAGE C'È NESSUNO? A #Roma. Dov'è candidat… - ianusbifronte : La CGIL annuncia 50.000 persone in piazza con orgoglio Una volta dopo un assalto della sede centrale ( fatto mai av… -