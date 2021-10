Ballando con le Stelle, Milly Carlucci omaggia Raffaella Carrà (Di sabato 16 ottobre 2021) È partito Ballando con le Stelle , il talent show condotto da Milly Carducci su Rai 1 : una sedicesima edizione che parte con la consueta energia e la voglia di stupire e tenere tutti attaccati allo ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) È partitocon le, il talent show condotto daCarducci su Rai 1 : una sedicesima edizione che parte con la consueta energia e la voglia di stupire e tenere tutti attaccati allo ...

Advertising

RaiUno : Siete pronti a ballare con noi? ?? STASERA al via la 16ª edizione di #BallandoConLeStelle ?? Appuntamento alle 20:3… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @fabrizivaleria e @salseros8569 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - falbrav1 : Non so perché ma ho girato su ballando con le stelle nel momento dell'esibizione di Memo Remigi. 83 anni. Chapeau - Dansai75 : RT @mariaermachkova: Domani dalle ore 20:00 potrete sostenerci mettendo like su TUTTI I PROFILI UFFICIALI di @Ballando_Rai Su Twitter, Fa… -