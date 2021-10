Ballando con le stelle | chi è Bianca Gascoigne | figlia dell' ex calciatore Paul

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1, Milly Carlucci, coadiuvata da Paolo Belli, torna con il suocon le, giunto alla sedicesima edizione. Tredici personaggi famosi del mondoo spettacolo eo sport, in coppia con altrettanti ballerini professionisti, si sfideranno, per dieci settimane. in una gara di ballo, per decretare i vincitori che scriveranno il loro nome nell'albo d'oro dopo Gilles Rocca e Lucrezia Lando, che vinsero l'edizione 2020. Tredici coppie in gara, giuria confermata Come sempre le esibizioni saranno valutate dalla giuria presieduta dalla coreografa Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. A bordo pista agiranno Roberta Bruzzone, Alberto Matano e Alessandra Mussolini, in veste di opinionisti. Tra i concorrenti vip ...