Ambra, dopo il Tapiro e tutte le polemiche, Striscia risponde alla valanga di critiche (Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche giorno fa, come ormai tutti sanno, Ambra ha ricevuta da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, il Tapiro d'oro per essere stata tradita e lasciata dal compagno, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo quattro anni di storia d'amore. A tanti non è piaciuto quel momento di televisione e numerosissimi sono stati i personaggi televisivi che hanno detto la loro criticando il programma. Sulla questione è intervenuta Emma Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Anche Emma Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia è intervenuta sulla questione e ha detto: "La spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso non deve mai essere fatta e non penso che occorra aprire un dibattito pubblico, ma certamente si è scelto di andare dalla donna e ...

