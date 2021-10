Afef Jnifen si è sposata con Alessandro Del Bono | le nozze in Costa Azzurra Ecco chi è il manager

(Di sabato 16 ottobre 2021) Troppo grande la gioia per leconDel, solitamente riservata, non è riuscita a contenersi e ha annunciato sui social di essere convolata nuovamente a. Prima di Dele amministratore delegato della nota azienda italiana Mediolanum Farmaceutici, la modella tunisina naturalizzata italiana ha avuto tre mariti. Tre anni fa, infatti, ha divorziato da Marco Tronchetti Provera dopo 17 anni di matrimonio. Prima di lui, altri due mariti. Quando aveva 21 anni si eracon un vicino di casa, di cui si sa poco e nulla, poi invece era convolata acon Marco Squattriti, dal cui amore è nato il figlio Samy. Il matrimonio con il nuovo marito è stato celebrato in ...

, 57 anni (il 3 novembre spegnerà la 58esima candelina), si è sposata , per la quarta volta. La notizia l'ha data la medesima modella tunisina naturalizzata italiana, tramite un post ...e Alessandro del Bono si sono sposati/ Quarto matrimonio per la modella TOM HOLLAND: "SE VEDREMO QUESTI PERSONAGGI LI VEDREMO IN UNA VESTE DIFFERENTE" Ma non si tratterà ovviamente di una ...Afef Jnifen si è sposata per la quarta volta. Afef Jnifen ha annunciato dal suo profilo Instagram il matrimonio con il fidanzato, il manager Alessandro del Bono: «L’ho ...Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si sono sposati. A dare la notizia è stata proprio l'ex modella che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha diffuso una foto che la ritrae ...