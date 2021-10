Addio etichette di genere | Lego dividerà i giochi “per passione”

(Di sabato 16 ottobre 2021)ha deciso di fare a meno delledie rendere la sua linea di giocattoli ancor più inclusiva. Il celebre brand, amato in tutto il mondo (e non soltanto dai bambini) ha preso un’importante decisione organizzativa. Ha scelto di eliminare dai propri giocattoli “stereotipi di“. La decisione arriva dopo un’accurata ricerca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

EstManuel : RT @gayit: La Lego dice addio alle etichette di genere sui giocattoli: 'Alimentano gli stereotipi' - paolomosanghini : La Lego dice addio alle etichette di genere sui giocattoli. Non le troverete più sulle confezioni, sarà come cercar… - NethipEdien2000 : RT @gayit: La Lego dice addio alle etichette di genere sui giocattoli: 'Alimentano gli stereotipi' - Dorian221190 : RT @gayit: La Lego dice addio alle etichette di genere sui giocattoli: 'Alimentano gli stereotipi' - mao59 : RT @Gpzap2: La Lego dice addio alle etichette di genere sui giocattoli: “Alimentano gli stereotipi” -

LEGO ha annunciato che rimuoverà le etichette di genere dai suoi giochi, eliminando così la distinzioni tra prodotti "da maschio" e "da femmina".