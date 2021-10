Vicenda ammutinamento: multa Allan, a fine novembre la sentenza (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Vicenda ammutinamento tra De Laurentiis ed Allan non è ancora chiusa, a fine novembre la sentenza. Arriverà a fine novembre la sentenza sull’arbitrato Allan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Latra De Laurentiis ednon è ancora chiusa, ala. Arriverà alasull’arbitrato… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MundoNapoli : Corriere del Mezzogiorno: Ancelotti testimonia a favore di Allan per la vicenda ammutinamento post Napoli-Salisburgo - salvatorino860 : RT @marcoazzi66: Confesso, la vicenda delle multe per l'ammutinamento non mi appassiona. Ormai sa di vecchio e stiamo parlando del 50 per 1… - FANAZZURRO : @marcoazzi66 Confesso, la vicenda delle multe per l'ammutinamento neanche a me appassiona più. Passo e chiudo subito. - enbusy : RT @marcoazzi66: Confesso, la vicenda delle multe per l'ammutinamento non mi appassiona. Ormai sa di vecchio e stiamo parlando del 50 per 1… - Antonio17071963 : RT @marcoazzi66: Confesso, la vicenda delle multe per l'ammutinamento non mi appassiona. Ormai sa di vecchio e stiamo parlando del 50 per 1… -