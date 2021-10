Uomini e Donne | Joele replica a Maria De Filippi da Instagram

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Finalmente dopo settimane abbiamo assistito alla ‘cacciata diMilan‘. Oggi ala redazionena ha smascherato il tronista e la corteggiatrice, che probabilmente si sono sentiti lontani dalle telecamere. Proprio mentre su Canale 5 andavano in onda le immagini della figuraccia,suhato aDeed ha promesso che ci racconterà ‘la sua versione’:”A breve darò la mia versione dei fatti“. Ma quale versione deve dare? Il filmato l’abbiamo visto tutti ed è molto chiaro. Continuare il trono sarebbe stata una presa in giro. Intantosu: #pic.twitter.com/PW4D3QhpwG — Soleil Sorge Stan Account ...

Finisce in malo modo il trono di Joele Milan a 'Uomini e Donne'. Il giovane tronista avrebbe provato a sentire in autonomia, sui social, la sua corteggiatrice 'preferita' Ilaria Melis, ma la redazione lo scopre e rivela tutto a Maria De Filippi. Nella puntata del 15 ottobre, Maria De Filippi e la produzione di "Uomini e Donne" squalificano il giovane tronista Joele Milan. Ecco com'è andata. Partiamo dalle parole di Maria De FIlippi: «Questa t...