Tweet choc di Vittorio Feltri | Un po' di ammirazione Genovese la merita

AngelSanto22 : Ormai siamo alla deriva: ?????????????????? Tweet choc di #VittorioFeltri : 'Un po' di ammirazione #Genovese la merita'… - AnnibaleSolo : 'Una molotov alla Cgil. E la Meloni...': tweet choc della Morani - AChierchini : RT @Massimo10489625: ???? 'Una molotov alla Cgil. E la Meloni...': tweet choc della Morani Alessia Morani accosta la Meloni ad una presunta… - Massimo10489625 : ???? 'Una molotov alla Cgil. E la Meloni...': tweet choc della Morani Alessia Morani accosta la Meloni ad una presun… - TwittGiorgio : 'Una molotov alla Cgil. E la Meloni...': tweet choc della Morani ...LA SOLITA FIGURA DI MERDA! -

Ilè rapidamente scomparso ma qualcuno ha fatto in tempo a immortalarlo via screenshot e ripubblicarlo tanto che il topic #Feltri è diventato tra le tendenze di Twitter. Mezzora dopo la ...Quando siamo intervenuti lo abbiamo trovato che era ferito. E' stato curato sai servizi di emergenza, ma purtroppo è morto ''. Così, attraverso un, la polizia dell'Essex ha riassunto la tragedia consumatasi nel pomeriggio all'interno della chiesa metodista nel quartiere Leigh - on - Sea di Belfairs dove, David Amess, deputato conservatore ...Milano, 15 ottobre 2021 - E' già diventata un caso politico l'ennesima uscita "spericolata" di Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e da pochi giorni capogruppo di Fratelli d'Italia in cons ...”Quando siamo intervenuti lo abbiamo trovato che era ferito. E’ stato curato sai servizi di emergenza, ma purtroppo è morto’’. Così, attraverso un Tweet, la polizia dell’Essex ha riassunto la tragedia ...