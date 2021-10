Trovato morto in una zona appartata | il cadavere nell' auto

Advertising

TgLa7 : Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannell… - MaryamSenada : ?????? #nessunacorrelazione Era morto da giorni presumibilmente a causa di un malore. Ad essere trovato cadavere ne… - DannyRicci2 : @Drittorovescio_ Andatelo a raccontare a Giorgio, mio amico, 52 anni... muratore (quindi niente vita sedentaria), s… - ENRICO27218318 : RT @YouTvrs: Trovato #Morto in auto - - Ettore572 : RT @YouTvrs: Trovato #Morto in auto - -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

su una strada vicino alla strada provinciale Bonifica nei pressi del fiume Tronto. Il cadavere all'interno dell'auto presentava ferite alla testa.di Gaetano Veninata ROMA (Public Policy) - Visto che siamo in tema, e che 'il fascismo ènel 1938' (cit.) e 'da vivo' si suppone fosse invece un grande spasso, sarà utile - non voglio ......Stroncato da un malessere improvviso, probabilmente un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo, nonostante l'intervento del 118, ieri mattina è morto Piero ...Una tragica fatalità ha stroncato la vita di un uomo di 74 anni, morto schiacciato dalla sua automobile: la tragedia ad Avellino. Il 74enne si trovava in un podere di sua proprietà in via Fontanatetta ...