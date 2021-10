Spezia-Salernitana | Castori | “No alibi | vincere a tutti i costi Tutto su Ribery”

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, Castori: 'Simy in crescita, contro lo Spezia sarà battaglia. Su Ribery...' - TuttoSalerno : Verso Spezia-Salernitana, Castori punta sulla continuità difensiva - sportface2016 : #SpeziaSalernitana, le probabili formazioni: Ribery indisponibile - zazoomblog : Salernitana Castori: “Contro lo Spezia punti pesanti in palio. Bisogna vincere…” - #Salernitana #Castori: #“Contro - TuttoSalerno : Spezia-Salernitana: i convocati di mister Castori -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Salernitana

Commenta per primo L'ottava giornata della Serie A si apre con un match già delicato in chiave salvezza. Lodi Thiago Motta ospita unareduce dal primo successo in campionato, ottenuto lo scorso turno contro il Genoa. Nonostante le tante assenze ed un momento di forma non esaltante, per ...L'ottavo turno di Serie A si aprirà domani con. Dopo la sosta delle nazionali i fantallenatori sono pronti a schierare, quindi, una nuova formazione. Vediamo chi inserire in campo tra portieri e difensori. CLICCA QUI PER ...L'allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: "Gli assenti sono tanti, ma la gara è importante e mette in palio punti pesanti ...I giocatori da schierare tra centrocampo, trequarti e attacco. Lazio-Inter sfida tra Milinkovic e Barella, approvati ancora Candreva e Tonali ...