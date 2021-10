“Si riparte”. Ambra Angiolini, dopo l’addio a Max Allegri e le polemiche mette un punto definitivo. In pubblico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ambra Angiolini, il discorso dopo la rottura con Massimiliano Allegri diventa virale. Un capolinea raggiunto amaramente dopo 4 anni di vita condivisa insieme. Una rottura inaspettata e per un motivo ben preciso, Infatti dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi insospettito dalla lontananza di Max da casa per periodi sempre più lunghi, Ambra Angiolini non ha potuto che confermare tutto. dopo aver preso in mano in Tapiro, le parole di Ambra Angiolini hanno tentato di smorzare l’aria decisamente tesa degli ultimi giorni: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”. In modo molto elegante e pungente, Ambra ha dunque confermato le voci sulla rottura con Max. Ma come ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021), il discorsola rottura con Massimilianodiventa virale. Un capolinea raggiunto amaramente4 anni di vita condivisa insieme. Una rottura inaspettata e per un motivo ben preciso, Infattil’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi insospettito dalla lontananza di Max da casa per periodi sempre più lunghi,non ha potuto che confermare tutto.aver preso in mano in Tapiro, le parole dihanno tentato di smorzare l’aria decisamente tesa degli ultimi giorni: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”. In modo molto elegante e pungente,ha dunque confermato le voci sulla rottura con Max. Ma come ...

