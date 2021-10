Serena Autieri torna in tv con Dedicato | c' è la data ufficiale

(Di venerdì 15 ottobre 2021)sta perre su Rai1 con "". Ad anticipare tutti i dettagli è "TvBlog", secondo cui ladi partenza già sarebbe stata decisa, ovvero sabato 6 novembre nella fascia pomeridiana, prima di "Italia sì". Il titolo del programma dovrebbe essere sempre "", lo stesso con il quale l'attrice e conduttrice partenopea ha intrattenuto i telespettatori al mattino sul piccolo schermo per tutta la scorsa estate.nella sua versione del sabato pomeriggio sarebbe dovuto iniziare ad ottobre, ma per una serie di problemi tecnici, non ben specificati, sarà rimandato a novembre. La presenza nel palinsesto della trasmissione della(che non sarà trasmessa in diretta) comporta lo spostamento di "Italia Sì", il programma di ...

Advertising

asperaprocella : 'Da oggi il freddo è casa mia.' Amarla. La cantante de esta versión italiana es Serena Autieri. - Dubbio89 : @gianlucarossitv @MCaronni In quanto a donne abbiamo gli stessi identici gusti,Serena Autieri è la femminilità in p… - gianlucarossitv : @Dubbio89 @MCaronni Concordo assolutamente! Lei è Serena Autieri mi piacciono molto! Belle e brave... - zazoomblog : “Stavolta ci siamo davvero”. Serena Autieri è la notizia che tutti aspettavano - #“Stavolta #siamo #davvero”.… - bellicapelli15 : Serena Autieri su Rai1 il sabato pomeriggio con Dedicato, ecco quando parte -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

Bluewin

Dal 6 novembre riparte su Rai 1 il programma che ha esordito quest'estate.sta per tornare su Rai 1 con Dedicato . Come anticipa TvBlog, il programma che per tutta l estate ha avuto come ostico avversario Morning News con Simona Branchetti, riprender il suo ...... l'ex - letterina Alessia Fabiani, l'attrice Benedetta Massola, l'etoile Eleonora Abbagnato, la modella Lisa Van Goinga, Avery Howe (vedova di Giovannino Agnelli) e. Ora nella sua vita ...Lola Polce è Mina a Star in the Star? Incanta tutti i giudici con il brano Amor mio e manda tutti in confusione sulla sua vera identità ...Continua con Giampaolo Letta, vice-presidente e amministratore delegato di Medusa Film, l’inchiesta di Tgcom24 sul ritorno del cinema in sala. Prodotto e distribuito da Medusa arriva nelle sale Vincen ...