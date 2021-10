“Sento urlare una donna!”, notte horror al GF Vip: Clarissa terrorizzata “chiudiamoci dentro” (Di venerdì 15 ottobre 2021) notte da film horror al GF Vip. Sarà l’avvicinarsi della nuova puntata al termine della quale un concorrente sarà chiamato ad abbandonare la Casa, oppure le energie risvegliate da Miriana Trevisan e Giucas Casella con i loro bizzarri riti, fatto sta che qualcosa di strano è recentemente accaduto nel loft di Cinecittà. notte horror al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 15 ottobre 2021)da filmal GF Vip. Sarà l’avvicinarsi della nuova puntata al termine della quale un concorrente sarà chiamato ad abbandonare la Casa, oppure le energie risvegliate da Miriana Trevisan e Giucas Casella con i loro bizzarri riti, fatto sta che qualcosa di strano è recentemente accaduto nel loft di Cinecittà.al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lorenzmariapia : RT @ImolaOggi: Vasco Rossi: 'i no vax sono complottisti, io credo nella scienza. Quando sento urlare libertà, libertà penso che la libertà… - blogtivvu : “Sento urlare una donna!”, notte horror al GF Vip: Clarissa terrorizzata “chiudiamoci dentro” #gfvip - puzzle_p : Se sento un altro che chiede se le zanzariere rientrano nel 110 inizio a urlare. - Diego_Bruno80 : RT @AlfioKrancic: Il governo è deciso ad andare allo scontro duro con i lavoratori portuali, del trasporto etc. Per reprimere il dissenso D… - mochisoulmate : Raga vi prego confortatemi Stanotte ho sognato jimin Mi sento un vuoto abissale Raga ve lo giuro sto malissimo… -