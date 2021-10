Sarri, con l' Inter non è una gara da spartiacque (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La partita di domani è come le altre, in palio ci sono tre punti e non è una gara da spartiacque soprattutto per una società che ha fatto una scelta di rottura con il passato”. Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga con l’Inter. “Noi stiamo gettando le basi per il futuro perché siamo in un anno di transizione. Abbiamo bisogno di solidità e non di spettacolarità”, ha spiegato. “Dopo le sfide nazionali io ho sempre molto timore, arrivano giocatori che hanno giocato totalmente in modo differente. Non è così scontato poi tornare al top. Dal punto di vista mentale sicuramente l’Inter è l’avversario migliore”, ha proseguito Sarri. “Soluzioni per evitare i cali di concentrazione? Trovare una risposta univoca ad una ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La partita di domani è come le altre, in palio ci sono tre punti e non è unadasoprattutto per una società che ha fatto una scelta di rottura con il passato”. Lo ha detto Maurizio, allenatore della Lazio, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga con l’. “Noi stiamo gettando le basi per il futuro perché siamo in un anno di transizione. Abbiamo bisogno di solidità e non di spettacolarità”, ha spiegato. “Dopo le sfide nazionali io ho sempre molto timore, arrivano giocatori che hanno giocato totalmente in modo differente. Non è così scontato poi tornare al top. Dal punto di vista mentale sicuramente l’è l’avversario migliore”, ha proseguito. “Soluzioni per evitare i cali di concentrazione? Trovare una risposta univoca ad una ...

FBiasin : #Sarri: 'Il calcio attuale non mi appartiene, non siamo più di fronte a uno sport, ma a uno show. I giocatori si al… - DiMarzio : L'attacco di #Sarri alla vigilia di #LazioInter: 'I giocatori si allenano più con le nazionali che con noi. Non sia… - SkySport : #LazioInter, Sarri: 'I giocatori si allenano più con le nazionali che con i club' #SkySport #Sarri #SkySerieA - infoitsport : Sarri: 'I giocatori si allenano più con le nazionali che con i club' - LisiAlessio4 : @SkySport A sarri già stai a trova le scuse perché con l'inter prenderai il gingillo -