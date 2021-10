Sampdoria | rebus Ihattaren | il motivo della sua assenza

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si complica il casoin casa. Il 19enne olandese era arrivato in prestito dalla Juventus, che lo aveva acquistato dal PSV Eindhoven e poi girato ai doriani. Nonostante ciò, il talento non è ancora sceso in campo in stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, la società gli ha concesso di rientrare in Olanda per “motivi familiari”. Per questo, D’Aversa non l’avrà a disposizione per la sfida contro il Cagliari., PSV, 2021, Getty Images Inoltre, il quotidiano olandese Ad ha spiegato come la situazione di Mohamedsia più complessa del previsto. Il classe 2002 non sembra essersi ancora adattato in Italia, e il suo esordio in blucerchiato continua a slittare. Ferrero sta cercando di risolvere la situazione al più presto, che a più di due mesi dall’inizio del campionato ...