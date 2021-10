Salernitana incerottata contro lo Spezia | ma Castori non vuole alibi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Dispiace sempre quando manca qualcuno ma la squadra deve fare di necessità virtù. È una partita importante, sappiamo quanto vale per il nostro campionato. Abbiamo le qualità e la capacità per poterla affrontare e sopperire alle tante assenze. Conterà l’atteggiamento e lo spirito, consapevoli dell’importanza della posta in palio. Mi dispiace per chi manca ma non può essere un”. Lo ha detto l’allenatore della, Fabrizioalla vigilia dello ssalvezzalo. I granata dovranno fare i conti con le assenze di Bogdan, Ruggeri, Lassana Coulibaly, Capezzi, Ribery e Bonazzoli. Veseli, invece, dopo essere rientrato dagli impegni con la nazionale albanese attende di conoscere l’esito del tampone molecolare per ...

