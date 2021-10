Regno Unito: è morto David Amess, deputato conservatore accoltellato in chiesa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott – David Amess, 69enne deputato conservatore, stato accoltellato nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea – nell’Essex – è deceduto. Lo riferiscono i media britannici. Il parlamentare era lì per incontrare alcuni elettori della sua circoscrizione. Stando a quanto riferito dalla polizia, “un uomo è stato arrestato e non stiamo cercando nessun altro. Forniremo maggiori informazioni quando le avremo”. Al momento non è nota l’identità dell’aggressore e le autorità mantengono riserbo anche sulle condizioni del deputato, accoltellato ripetutamente. Le forze dell’ordine stanno indagando poi sul movente dell’attacco. Chi è David Amess, il deputato accoltellato Come specificato dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott –, 69enne, statonellametodista di Leigh-on-Sea – nell’Essex – è deceduto. Lo riferiscono i media britannici. Il parlamentare era lì per incontrare alcuni elettori della sua circoscrizione. Stando a quanto riferito dalla polizia, “un uomo è stato arrestato e non stiamo cercando nessun altro. Forniremo maggiori informazioni quando le avremo”. Al momento non è nota l’identità dell’aggressore e le autorità mantengono riserbo anche sulle condizioni delripetutamente. Le forze dell’ordine stanno indagando poi sul movente dell’attacco. Chi è, ilCome specificato dalla ...

